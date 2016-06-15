沪综指低开高走成交大增 MSCI暂不纳入A股后市波动仍较大

路透北京6月15日 - 中国股市沪综指周三早盘低开高走，因MSCI明晟公司宣布暂不将A股纳入MSCI新兴市场指数，令A股投资者预期落空，今日沪综指低开近1%，其后中小盘股率先发力，股指在其带动下一路攀升，成交量同步大幅放大，短期仍有诸多不确定性事件，料后市波动仍较大。

沪综指.SSEC早盘收报2,885.78点，涨43.59点或1.53%，上证A股今日早盘成交大幅放大至1,123亿元人民币，上日全日为1,383亿元。

“没有纳入MSCI，资金还是回流到成长股方面。”国都证券策略分析师肖世俊指出，受MSCI暂不纳入A股事件的影响，资金短期有一个风格的切换，但难有持续性。

他并认为，自5月底以来，市场对MSCI将中国A股纳入新兴市场指数的预期已逐渐降温，消息公布后虽对市场影响有限，但仍会对市场情绪造成一定波动。美联储周三将结束货币政策会议，同时因英国下周投票选择脱欧的可能性上升，全球市场避险情绪急升，诸多不确定性事件令近期市场波动性明显放大。

MSCI明晟周三清晨宣布延迟将中国A股纳入MSCI新兴市场指数。MSCI明晟承认中国监管局已做了不少努力，但国际投资者认为中国近期公布的监管新政效果尚需观察，以及存在诸如QFII每月资本赎回额度限制以及海外涉及A股的金融产品尚需审批等障碍。这是中国A股第三次冲关MSCI指数失败。

MSCI明晟指出，MSCI将继续保留中国A股在2017年纳入新兴市场的审核名单上。假若中国A股市场准入状况在2017年6月之前出现显着的积极进展，MSCI不排除在年度市场分类评审的例行周期之外提前公布纳入A股的可能性。

中国证监会对此回应称，A股纳入与否是MSCI明晟公司的商业决定。此次MSCI明晟公司延迟纳入的决定，不会影响中国资本市场改革开放的进程和市场化、法治化的方向。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数为95.89，较上日跌0.07%，续创纪录新低；SDR篮子指数微升至95.67，BIS篮子指数则微跌至97.18。

今日早盘创业板指数P收涨3.61%，沪深300指数.CSI300早盘收报3,119.76点，涨1.42%；沪深300指数期货主力6月合约早盘收报3,107.4点，涨1.72%，成交8,906手。（完）