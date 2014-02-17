沪综指新高收升 个股行情活跃

路透北京2月17日 -中国股市沪综指周一收升至两个月新高。今日大盘受首月信贷超预期影响高开后震荡上行，个股行情继续活跃。分析师指出，目前市场总体呈震荡特征，反弹行情继续以结构性方式进行，中小市值个股表现突出。

沪综指.SSEC收报2,135.415点，涨19.567点或0.92%，此前收盘高点为去年12月18日的2,148.28点；上证A股今日成交额1,260元人民币，上日为972亿元，较上一交易日增三成。

“大盘还是震荡运行的状态，市场主要机会还是来自于个股的结构性机会，也就是说个股在带着大盘走。”方正证券策略分析师陈敏表示。

深圳创业板指数P收涨2.826%，创收盘新高，而上证金融地产行业指数.SSEFN则收跌0.10%。

陈敏并认为，从周末出台的数据来看，未来货币政策放松的空间反而被限制住了，从预期角度看，权重板块能否形成持续性反弹走势仍存疑虑。

中国1月社会融资规模与新增信贷均超预期增长，而广义货币供应量(M2)增速则小幅回落。分析人士认为，社会融资规模大幅增长表明社会融资意愿依旧强烈，并与部分套利业务以及外汇占款等增加有很大关系。

沪深300指数.CSI300收报2,311.647点，涨0.70%；沪深300指数期货主力2月合约尾盘报2,306.8点，涨0.95%，成交475,590手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。