沪综指新高收升 个股行情活跃

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京2月17日 -中国股市沪综指周一收升至两个月新高。今日大盘受首月信贷超预期影响高开后震荡上行，个股行情继续活跃。分析师指出，目前市场总体呈震荡特征，反弹行情继续以结构性方式进行，中小市值个股表现突出。
沪综指.SSEC收报2,135.415点，涨19.567点或0.92%，此前收盘高点为去年12月18日的2,148.28点；上证A股今日成交额1,260元人民币，上日为972亿元，较上一交易日增三成。
“大盘还是震荡运行的状态，市场主要机会还是来自于个股的结构性机会，也就是说个股在带着大盘走。”方正证券策略分析师陈敏表示。
深圳创业板指数P收涨2.826%，创收盘新高，而上证金融地产行业指数.SSEFN则收跌0.10%。
陈敏并认为，从周末出台的数据来看，未来货币政策放松的空间反而被限制住了，从预期角度看，权重板块能否形成持续性反弹走势仍存疑虑。
中国1月社会融资规模与新增信贷均超预期增长，而广义货币供应量(M2)增速则小幅回落。分析人士认为，社会融资规模大幅增长表明社会融资意愿依旧强烈，并与部分套利业务以及外汇占款等增加有很大关系。
沪深300指数.CSI300收报2,311.647点，涨0.70%；沪深300指数期货主力2月合约尾盘报2,306.8点，涨0.95%，成交475,590手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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