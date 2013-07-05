沪综指受地产股带动小幅收升 超跌反弹行情空间料有限

路透上海7月5日 - 中国股市沪综指周五受地产股带动小幅收升，本周并终结此前连续四周跌势。分析师指出，本周市场上下半周的风格虽然有差异，但整体还处在前期超跌反弹的行情中；不过受未来基本面、流动性谨慎预期影响，料后续反弹空间有限。

沪综指.SSEC收报2,007.199点，涨1.101点，或0.05%；该指数本周累计上涨1.42%。上海A股今日成交额为750亿元人民币，昨日为825亿元。上证地产类指数.SSEP收升1.37%。

“前半周是消息面的刺激，而后半周主要是受资源类、地产类等大盘股推动，风格变化有点大，但市场整体还是在反弹中。”长城证券策略组朱俊春称。

他并认为，后半周开始的地产板块拉动效应，可持续性还未知，因主要也是消息面和销售业绩等刺激，地产融资等政策方面是否会有突破还未知。

沪深300指数.CSI300收涨0.22%，报2,226.849点。沪深300指数期货主力7月合约尾盘报2,173.6点，涨0.20%，成交860,531手。(完)

(发稿 徐永；审校 张喜良)

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