上海泛鑫保险代理公司擅自销售自制固定收益理财协议 公安机关立案侦查

路透北京8月18日 - 针对“上海滩最大保险代理公司美女高管卷5亿巨款潜逃"的传闻，中广网周日援引上海保监局回应称，近期在检查中发现上海泛鑫保险代理有限公司擅自销售自制的固定收益理财协议。目前上海市公安机关已立案侦查。

连日来，保险圈内盛传上海泛鑫保险代理公司资金链断裂，公司素有"美女总经理"之称的陈怡携款跑路加拿大，涉及金额近5亿元人民币。而倘若传言属实，则将创下中国保险业高管携款潜逃金额最大一案。

泛鑫保险随后的公开回应并没有否认跑路传言，至于具体金额以及陈怡的去向，则拒绝表态。目前该事件仍在发酵。

资料显示，与泛鑫保险代理公司建立合作关系的包括海康人寿、幸福人寿、光大永明人寿、阳光人寿、昆仑健康保险等多家寿险公司。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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