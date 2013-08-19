上海泛鑫保险代理公司擅自销售自制固定收益理财协议 公安机关立案侦查

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透北京8月18日 - 针对“上海滩最大保险代理公司美女高管卷5亿巨款潜逃"的传闻，中广网周日援引上海保监局回应称，近期在检查中发现上海泛鑫保险代理有限公司擅自销售自制的固定收益理财协议。目前上海市公安机关已立案侦查。
连日来，保险圈内盛传上海泛鑫保险代理公司资金链断裂，公司素有"美女总经理"之称的陈怡携款跑路加拿大，涉及金额近5亿元人民币。而倘若传言属实，则将创下中国保险业高管携款潜逃金额最大一案。
泛鑫保险随后的公开回应并没有否认跑路传言，至于具体金额以及陈怡的去向，则拒绝表态。目前该事件仍在发酵。
资料显示，与泛鑫保险代理公司建立合作关系的包括海康人寿、幸福人寿、光大永明人寿、阳光人寿、昆仑健康保险等多家寿险公司。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透上海3月28日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行2016年净利依旧仅微增。行长彭纯周二表示，目前不良率还比较稳定，但管理层把控制不良贷款放在第一位；今年不良资产的压力依然很大，新增不良资产还会继续增加。
路透香港3月28日 - 中国华润集团旗下燃气业务分支--华润燃气周四公布，去年度净利按年增长16%，逊于市场预期，惟派息比率略为上调。