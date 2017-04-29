上海成立规模100亿元的集成电路产业基金 万业企业参与认购

路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业(600641.SS)将参与认购。

万业企业周五晚间公告显示，该基金由国家级产业基金、上海市、上海临港管委会及万业企业的第一大股东浦东科投共同发起，首期规模为50亿元，基金普通合伙人（GP）由浦东科投联合相关机构共同设立。万业企业拟以自有资金10亿元认购首期基金的20%份额。

该基金的投资期为四年，退出期三年，门槛收益率为年化8%。基金收益在优先分配出资人门槛收益后，再给普通合伙人20%的收益，还有剩余部分由GP和有限合伙人（LP）按二八比例分配。

该基金将聚焦集成电路装备和材料领域、半导体产业链上下游企业及其他相关领域，

面向全球开展投资。

上海周四发布进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策，上海将继续安排软件和集成电路产业发展专项资金，鼓励投资新建12英寸及以上先进技术集成电路芯片生产线项目、集成电路重大装备研发和产业化项目，并将设立市集成电路产业基金，重点支持集成电路先进生产线建设，以市场化方式做大上海市集成电路设计产业规模，支持装备材料业进一步发展。（完）