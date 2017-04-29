上海成立规模100亿元的集成电路产业基金 万业企业参与认购

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业(600641.SS)将参与认购。
万业企业周五晚间公告显示，该基金由国家级产业基金、上海市、上海临港管委会及万业企业的第一大股东浦东科投共同发起，首期规模为50亿元，基金普通合伙人（GP）由浦东科投联合相关机构共同设立。万业企业拟以自有资金10亿元认购首期基金的20%份额。
该基金的投资期为四年，退出期三年，门槛收益率为年化8%。基金收益在优先分配出资人门槛收益后，再给普通合伙人20%的收益，还有剩余部分由GP和有限合伙人（LP）按二八比例分配。
该基金将聚焦集成电路装备和材料领域、半导体产业链上下游企业及其他相关领域，
面向全球开展投资。
上海周四发布进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策，上海将继续安排软件和集成电路产业发展专项资金，鼓励投资新建12英寸及以上先进技术集成电路芯片生产线项目、集成电路重大装备研发和产业化项目，并将设立市集成电路产业基金，重点支持集成电路先进生产线建设，以市场化方式做大上海市集成电路设计产业规模，支持装备材料业进一步发展。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。