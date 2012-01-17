上海市长称现在并非推出国际板的最佳时机

万达集团与中国银联联合推进支付创新 打造线上线下融合
路透北京3月2日 - 中国大型民企--万达集团周四宣布，与中国银联联合推进支付创新和大数据应用，并共同实施风险防范；未来双方将共同推进交易与服务场景智能化，通过全生态的“实体云服务”，打造线上线下融合。
路透上海1月16日电---上海市市长韩正周一称，上海国际板推出现在还没有时间表，当前并非推出的最佳时机。
韩正在记者会上表示，"国际板推出是要有时机的，现在并不是推出国际板的最佳时机。因此，国际板推出现在并没有时间表。"
中国持续一年的货币紧缩政策令企业现金流紧张，内需也受到抑制，这拖累上证综指.SSEC去年下滑22%。
韩正还表示，上海在2010年就成立股权托管交易中心，并与全国场外市场相衔接，培育多层次的上市资源。
"下一步，我们将进一步延伸至股权托管交易市场，目前各项筹备工作顺利，近期可以正式启动。"
上海希望通过推出国际板、吸引外国银行和私募股权公司来沪设立业务，到2020年时成为国际金融中心。但受各种因素影响，原定2010年推出的国际板已经数度推迟。（完）
编译：侯雪苹 发稿：
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