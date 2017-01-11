版本:
中国
中国财经 | 2017年 1月 11日 星期三 09:55 BJT

上港集团去年净利增4.4% 集装箱吞吐量创新高--业绩快报

路透上海1月11日 - 中国上海国际港务（集团）股份有限公司(600018.SS)周二晚刊登业绩快报称，去年公司实现净利68.5亿元人民币，同比增长4.4%；当年公司集装箱吞吐量创下历史新高。

业绩快报称，当年公司实现营业总收入310亿元，同比增长5%；每股收益0.30元。

2016年公司实现货物吞吐量5.14亿吨，较上年增0.1亿吨；集装箱吞吐量为3,713.3万标准箱，较上年增长1.6%。

上港集团称，2016年，面对错综复杂、持续低迷的航运市场形势，公司上下全力以赴、多措并举，确保了主业生产稳定增长，巩固了港口的竞争优势；同时，公司积极拓展多元融资方式，降低资金筹集成本，不断优化内部管理，强化预算执行控制。公司经济运行质量继续稳步提升，财务基本面保持稳健、良好的状况。

公司还表示，今年短期债务和中长期债务融资额度各为375亿元。上港集团将根据投资项目进展情况确定融资时间、融资品种等，融资品种包括：境内、外银行借款，售后回租，短期融资券，超短期融资券，中期票据，自贸区债券，公司债券、境外债券等。

上港集团周二收报5.22元。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐