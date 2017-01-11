上港集团去年净利增4.4% 集装箱吞吐量创新高--业绩快报

上港集团称，2016年，面对错综复杂、持续低迷的航运市场形势，公司上下全力以赴、多措并举，确保了主业生产稳定增长，巩固了港口的竞争优势；同时，公司积极拓展多元融资方式，降低资金筹集成本，不断优化内部管理，强化预算执行控制。公司经济运行质量继续稳步提升，财务基本面保持稳健、良好的状况。