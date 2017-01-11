上港集团去年净利增4.4% 集装箱吞吐量创新高--业绩快报

中国继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资 将有序扩大开放--商务部
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透上海1月11日 - 中国上海国际港务（集团）股份有限公司(600018.SS)周二晚刊登业绩快报称，去年公司实现净利68.5亿元人民币，同比增长4.4%；当年公司集装箱吞吐量创下历史新高。
业绩快报称，当年公司实现营业总收入310亿元，同比增长5%；每股收益0.30元。
2016年公司实现货物吞吐量5.14亿吨，较上年增0.1亿吨；集装箱吞吐量为3,713.3万标准箱，较上年增长1.6%。
上港集团称，2016年，面对错综复杂、持续低迷的航运市场形势，公司上下全力以赴、多措并举，确保了主业生产稳定增长，巩固了港口的竞争优势；同时，公司积极拓展多元融资方式，降低资金筹集成本，不断优化内部管理，强化预算执行控制。公司经济运行质量继续稳步提升，财务基本面保持稳健、良好的状况。
公司还表示，今年短期债务和中长期债务融资额度各为375亿元。上港集团将根据投资项目进展情况确定融资时间、融资品种等，融资品种包括：境内、外银行借款，售后回租，短期融资券，超短期融资券，中期票据，自贸区债券，公司债券、境外债券等。
上港集团周二收报5.22元。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。