新城控股以37亿元竞得上海一幅住宅地 单价创新高

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透上海7月14日 - 周四上午举行的上海虹口区凉城街道一幅土地拍卖，最终成交总价为37亿元人民币，溢价率达77.5%，折合楼板价达6.74万元／平米，创出上海单价地王。据业内人士透露，新城控股(601155.SS)为该地块最终受让人。
该地块出让面积为19,959.5平方米，地上建筑容积率2.75，计容面积54,888.6平方米，起拍价为20.85亿元。这是今年以来上海出让的首幅中环线以内的城区地块。根据出让规则，地块受让人需建设5%保障性住房以及社区配套用房并无偿移交；同时受让人需自持建筑面积不低于15%的住宅物业用于租赁，配建并自持5%的商业设施。
据易居提供的资料，此前上海住宅用地的单价地王为2014年12月拍出的浦东前滩地块，楼板价为6.66万元。
由于国内房地产市场仍呈现结构分化格局，一线城市及部分二线城市成交活跃，去化周期较短，成为近期房企眼中的“安全”城市，导致近期这些城市土地成交频现地王，经常出现地价高于周边房价的现象。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
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路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。