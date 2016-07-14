新城控股以37亿元竞得上海一幅住宅地 单价创新高

路透上海7月14日 - 周四上午举行的上海虹口区凉城街道一幅土地拍卖，最终成交总价为37亿元人民币，溢价率达77.5%，折合楼板价达6.74万元／平米，创出上海单价地王。据业内人士透露，新城控股(601155.SS)为该地块最终受让人。

该地块出让面积为19,959.5平方米，地上建筑容积率2.75，计容面积54,888.6平方米，起拍价为20.85亿元。这是今年以来上海出让的首幅中环线以内的城区地块。根据出让规则，地块受让人需建设5%保障性住房以及社区配套用房并无偿移交；同时受让人需自持建筑面积不低于15%的住宅物业用于租赁，配建并自持5%的商业设施。

据易居提供的资料，此前上海住宅用地的单价地王为2014年12月拍出的浦东前滩地块，楼板价为6.66万元。

由于国内房地产市场仍呈现结构分化格局，一线城市及部分二线城市成交活跃，去化周期较短，成为近期房企眼中的“安全”城市，导致近期这些城市土地成交频现地王，经常出现地价高于周边房价的现象。（完）