上海自贸区首笔工业地块2.3亿元成交

路透上海10月24日 - 上海证券报周四报导，中国(上海)自贸区区内首个工业地块周三转让成交。该项目评估价值7,381.64万元人民币，挂牌价1.2亿元，最终以2.3亿元成交。

报导并指出，自贸区管委会此前还在考虑打破功能区块概念，将占自贸区总体面积80%的工业用地部分流转为商业用地，这一设想迅速获得上海市国土局的支持。

该转让项目为中国航空器材集团公司旗下的上海浦东航空实业发展公司整体产权及1072.35万元债权；受让方是一家民营企业——上海金煜坤实业发展有限公司（下称“上海金煜坤”），双方在北京产权交易所达成交易。

上海金煜坤董事长路义东表示，高价拿下此地块，是看中了自贸区的发展潜力，将在此打造有色金属交易中心，希望未来3到5年整个交易量突破5,000亿元。

此外，上海土地流转的大文章将由自贸区来破题。记者获悉，上海已确定赋予自贸区管委会在土地管理方面更多的操作权。由于自贸区内土地供不应求，工业用地通过流转实现二次开发已时不我待。上海市国土局为此提出，自贸区年内就要在土地流转上拿出成果。

上海自贸区原土地规划是严格按功能区块来划分的，分为行政办公用地、商业金融业用地、研发生产用地等11个功能区块。但自贸区挂牌后，欲在区内开设业务的国内外企业蜂拥而来，“地荒”显现。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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