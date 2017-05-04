去年沪市公司净利润升1.29% 扭转2015年业绩双降局面

路透上海5月4日 - 据上海证券交易所资本市场研究所发布的最新报告，去年沪市1,264家上市公司共实现营业收入24.46万亿元人民币，同比上升4.55%；共实现净利润约2.18万亿元，同比上升1.29%，扭转了2015年营收和利润双降的局面。

报告指出，去年沪市公司整体经营出现积极变化，例如蓝筹主板市场的优势地位依旧明显。整体上看，沪市营业收入和净利润占沪深两市比例分别为74.66%和78.99%，蓝筹主板市场对实体经济的贡献仍占主体地位。上证50权重股共实现营业收入12.97万亿元，净利润1.41万亿元，占沪市整体53.04%、64.75%。

截至4月30日，沪市上市公司2016年年报披露顺利完成。报告称，去年沪市国有公司（包括金融类）数量648家，约占总体的五成，实现营业收入20余万亿元，占沪市整体比例约九成；实现净利润约1.97万亿元，占比90%。

服务消费行业呈现快速增长。2016年，沪市包括房地产、金融、文化、信息技术、饮食、零售百货等在内的服务业公司，合计实现净利润约1.7万亿元，占总体比例已近八成。

另外，公司成本费用减负初见成效。2016年沪市公司营业成本上涨幅度小于营业收入增长幅度，融资成本同比下降约9个百分点，全年经营活动产生的现金流量持续上升，2016年净现流为2.08万亿元，同比上升15.43%。

报告同时指出，在经济“三期叠加”背景下，不少企业仍然处于结构调整、转型升级的进程中，沪市上市公司中也表现出一些结构上的不平衡因素。比如，部分传统产能行业业绩仍出现较大幅度下滑，传统产业的增长持续性仍待观察；金融与非金融企业利润贡献和发展速度不平衡，沪市金融业贡献占比过大的局面仍然延续。

这种不平衡还表现在国有、民营企业经济增长的不平衡上。总体上看，沪市国企业绩的增长水平低于沪市平均水平。而与国企营业收入微增、净利润下滑相反，2016年民企营业收入和利润实现了“双升”，增长率分别达到20%和29%，远高于沪市平均水平。

值得一提的是，2016年沪市有419家上市公司净利润同比出现下降，其中145家公司下降50%以上；236家公司主营业务亏损，其中131家依靠政府补助、资产处置收益等非经常性损益项目实现盈利；107家公司出现亏损，占公司总数的8.47%，其中31家公司因连续两年亏损等财务指标触及退市指标，被实施退市风险警示（*ST），有2家公司因连续三年亏损被予以暂停上市。

而在盈利公司中，部分公司盈利质量不高。统计数据表明，1,157家盈利公司中，212家公司经营活动产生的现金流净额为负，部分非金融类公司存在杠杆比率较高的现象，有180余家公司资产负债率高达70%以上。另外，还有部分公司在财务报表信息质量和内控方面存在问题。（完）