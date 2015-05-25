上海银监局预计今年辖内银行业不良率升至1%-1.1%--消息

路透北京5月25日 - 两位消息人士周一对路透表示，中国上海银监局预计今年年底前辖区内不良贷款率很可能上升至1%-1.1%区间；且一季度存款余额同比增速首次低于5%，预计受经济增速放缓以及资本市场回暖加大存款分流等因素影响，全年存款增长势头不乐观。

消息人士引述上海银监局局长廖岷本月初一次会议上讲话称，3月末上海银行业不良贷款率0.96%，不良贷款余额481亿元，比年初增加54亿元，相比去年全年的增加69亿元，增量仍非常大；辖内逾期贷款与不良贷款利率达157%，较年初提高近10个百分点。

他并指出，随着房地产政策调整，当前上海房地产出现短期量价“悬崖式”下跌的风险在减退，但在某种程度上可能诱使信贷资金继续向房地产行业集中，中长期结构风险较为明显。

廖岷提到，上海地区异地地产项目风险相对突出，辖内的异地房地产开发贷款不良率达1.38%，明显高于当前上海房地产开发贷款0.22&的不良率水平。

存贷款方面，他表示，一季度上海银行业各项存款余额7.22万亿元，同比增长4.6%，增速同比下降4.2个百分点，全国一季度该项指标增速则为8.3%；各项贷款余额4.98万亿元，同比增长7.6%，全国增长为12.9%。

廖岷称，考虑到未来地方债、企业债置换贷款等因素的影响，全年贷款需求和信贷投放形势也不乐观。

他要求，各金融机构要继续强化对商业地产、大额异地授信业务的风险监测和防范；同时，继续加强与资产管理公司合作，在加大不良资产处置力度的同时要注意防范道德风险，确保实现年底全辖不良率低于全国平均水平。

路透暂未获得上海银监局对此事发表评论。

中国银监会此前公布，今年一季度末商业银行信用风险继续上升。一季度末，商业银行不良贷款余额9,825亿元人民币，较上季末增加1,399亿元；商业银行不良贷款率1.39%，较上季末上升0.15个百分点。不过，银行业信贷资产质量总体可控，资产减值准备较为充足。（完）

(发稿 路透中文新闻部)

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