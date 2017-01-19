上海出台地方国企混改员工持股试点方案 首批选5-10家企业

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
刊登在上海国资委网站的方案提出，试点企业应同时满足几个条件：主业应处于充分竞争行业和领域的竞争类企业；股权结构合理，非公有资本股东所持股份原则上不低于10%，且公司董事会中有非公有资本股东推荐的董事；企业的营业收入和利润90%以上应来源于其所在出资监管机构一级企业的外部市场。
方案还指出，上海明确优先支持人才资本和技术要素贡献占比较高的转制科研院所、高新技术企业、科技服务型企业开展员工持股试点。
此外，上海市属一级企业原则上暂不开展员工持股试点；违反国有企业职工持股有关规定且未按要求完成整改的企业，不得开展员工持股试点；未纳入试点的国有控股企业，不得自行组织实施员工持股。金融、文化国有企业实施员工持股，另有规定的依其规定执行。
中国证券报引述上海国有资本运营研究院秘书长罗新宇称，观察方案相关内容，上海市此次出台的方案对员工持股试点企业的要求较为严格，上海将谨慎推进相关试点工作。（完）
参看相关细节，请点选上海国资委网站 www.shgzw.gov.cn/
(发稿 边竞；审校 杨淑祯)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。