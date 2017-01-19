上海出台地方国企混改员工持股试点方案 首批选5-10家企业

刊登在上海国资委网站的方案提出，试点企业应同时满足几个条件：主业应处于充分竞争行业和领域的竞争类企业；股权结构合理，非公有资本股东所持股份原则上不低于10%，且公司董事会中有非公有资本股东推荐的董事；企业的营业收入和利润90%以上应来源于其所在出资监管机构一级企业的外部市场。