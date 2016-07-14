“沪伦通”可行性研究目前已有良好进展--证监会副主席

路透北京7月14日 - 中国证监会副主席方星海日前称，上海证券交易所和伦敦证券交易所就“沪伦通”开展可行性研究，是中英双方探索互利务实金融合作的重大举措，目前已有良好进展。

证监会网站周四新闻稿称，方星海在会见伦交所首席执行官亚迪（Mr.Nikhil Rathi）时并指出，中英政府高层十分重视中英金融合作。亚迪则认为，在英国退出欧盟的背景下，“沪伦通”项目对伦敦巩固金融中心地位具有特殊意义。

亚迪还表示，未来将与中方继续做好“沪伦通”可行性研究工作，争取尽早公布研究成果并开展合作。当前英国退出欧盟虽对英国经济和金融政策带来了一些不确定性，但整体影响有限，不会动摇伦敦的国际金融中心地位。

此外，中英双方还就新加坡交易所拟上市A50期货期权事宜进行探讨。亚迪表示尊重中方权利，富时指数公司未来发布任何中国相关产品将充分征求中方意见。（完）