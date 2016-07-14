“沪伦通”可行性研究目前已有良好进展--证监会副主席

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月14日 - 中国证监会副主席方星海日前称，上海证券交易所和伦敦证券交易所就“沪伦通”开展可行性研究，是中英双方探索互利务实金融合作的重大举措，目前已有良好进展。
证监会网站周四新闻稿称，方星海在会见伦交所首席执行官亚迪（Mr.Nikhil Rathi）时并指出，中英政府高层十分重视中英金融合作。亚迪则认为，在英国退出欧盟的背景下，“沪伦通”项目对伦敦巩固金融中心地位具有特殊意义。
亚迪还表示，未来将与中方继续做好“沪伦通”可行性研究工作，争取尽早公布研究成果并开展合作。当前英国退出欧盟虽对英国经济和金融政策带来了一些不确定性，但整体影响有限，不会动摇伦敦的国际金融中心地位。
此外，中英双方还就新加坡交易所拟上市A50期货期权事宜进行探讨。亚迪表示尊重中方权利，富时指数公司未来发布任何中国相关产品将充分征求中方意见。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。