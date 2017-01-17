上海市人大接受杨雄辞去上海市长职务

美国众议院情报委员会将传唤前国家安全顾问弗林--议员
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。
杨雄现年63岁，2003年2月任上海市副市长，2008年1月任中共上海市委常委、副市长，2013年2月正式任上海市委副书记、市长。
目前担任上海市常务副市长的应勇，曾任浙江省高级人民法院院长、上海市高级人民法院院长，2013年任上海市委常委、组织部长，2014年6月起任上海市委副书记、2016年9月起担任上海市常务副市长。
上海市十四届人大五次会议将于本周五闭幕，按惯例之后将有市长的记者招待会。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。