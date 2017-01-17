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时事要闻 | 2017年 1月 17日 星期二 17:28 BJT

上海市人大接受杨雄辞去上海市长职务

路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。

杨雄现年63岁，2003年2月任上海市副市长，2008年1月任中共上海市委常委、副市长，2013年2月正式任上海市委副书记、市长。

目前担任上海市常务副市长的应勇，曾任浙江省高级人民法院院长、上海市高级人民法院院长，2013年任上海市委常委、组织部长，2014年6月起任上海市委副书记、2016年9月起担任上海市常务副市长。

上海市十四届人大五次会议将于本周五闭幕，按惯例之后将有市长的记者招待会。（完）

(发稿 林琦; 审校 乔艳红)

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