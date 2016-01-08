2015年上海期交所金属交易量飙升76% 镍成交量超出LME

路透墨尔本1月8日 - 上海期货交易所2015年基本金属交易量飙升76%，因投资者想方设法押空中国经济，而且国内冶炼商也在金属价格下跌的这一年加大对冲操作，抵消价格下跌造成的负面影响。

根据路透对交易数据的分析，2015年上海期交所六种金属产品的总成交量猛增至4.44亿口，远远大于2014年四种合约2.53亿口的成交规模。该交易所在去年新增了锡和镍两种合约。

交易商及分析师称，由于中国设有股票卖空禁令，去年中国的投资者便加大对上海期交所金属的空头仓位，来提高对中国经济的看空押注。

“投资者不能通过股市表达的负面观点转由大宗商品传达，”花旗驻香港大宗商品研究亚洲主管Ivan Szpakowski通过电话表示。

上海期交所镍合约交易总量高达近1.3亿口。据路透分析显示，2015年上海期交所镍成交量为1.27亿吨，同期伦敦金属交易所(LME)镍合约成交量为1.24亿吨。

根据花旗，去年下半年，上海期镍是以价值计算全球第12成交最活跃的商品期约。

上海期镍的推出，提供了更多套利机会，有助于推升伦敦期镍的交易量。在去年LME金属交易量整体下滑逾4%的情况下，LME期镍逆势成长了6.9%。

沪铝交易量也大增三分之二，因投机客做空受供应过剩打击的铝，以及中国生产商趁价格下挫至十年低位之际增加对冲。

“过去一年，生产商对冲的量远高于前几年，”上海渣打银行分析师Judy Zhu表示。“尤其是价格走势向下之时，生产商对交易收入感到忧心。”

相形之下，LME期铝交易下滑9.1%，不过以交易量计，沪铝的1.145亿吨，远不及LME期铝的16亿吨。

沪铅也下滑10.1%至660万吨，这仅相当于LME期铅交易量的2%。新推出的沪锡交易量则达100万吨，LME期锡为730万吨。

拥有LME的香港交易所(0388.HK)本周表示，LME金属占全球金属交易期约市场份额达76.3%。(完)