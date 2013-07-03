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中国财经 | 2013年 7月 3日 星期三 17:02 BJT

上汽集团前六月汽车销量257万辆 同比增15.27%

路透上海7月3日 - 中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周三发布产销快报，今年1-6月旗下各家企业共实现汽车销售257.35万辆，同比增长15.27%。

上汽集团6月单月汽车销量为40.69万辆，同比增幅约14.4%。

上汽旗下两大主力乘用车厂中，上海通用6月销售12.73万辆，同比增长9.47%，1-6月累计销售78.05万辆，同比增长16.23%。相比之下，上海大众6月销售增幅较高，当月销量为13.3万辆，同比增长25.18%，1-6月累计销售78.43万辆，同比增23.18%。

上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG.DE)的合资公司，上海通用汽车是上汽与通用汽车(GM.N)的合资公司。

中国两大汽车集团前五月销量快报显示，国内最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)1-5月销售216.67万辆，同比增长15.43%；而广州汽车集团股份有限公司(601238.SS)同期汽车销量达34.23万辆，同比增长16.23%。

上汽集团周三收报12.91元，近三个月累计下跌9.9%。(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站(here)

(发稿 吴芳; 审校 黄凯)

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