上汽集团前六月汽车销量257万辆 同比增15.27%

中国房地产下滑带来金融冲击的风险加大 政府应对力下降--穆迪
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透上海7月3日 - 中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周三发布产销快报，今年1-6月旗下各家企业共实现汽车销售257.35万辆，同比增长15.27%。
上汽集团6月单月汽车销量为40.69万辆，同比增幅约14.4%。
上汽旗下两大主力乘用车厂中，上海通用6月销售12.73万辆，同比增长9.47%，1-6月累计销售78.05万辆，同比增长16.23%。相比之下，上海大众6月销售增幅较高，当月销量为13.3万辆，同比增长25.18%，1-6月累计销售78.43万辆，同比增23.18%。
上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG.DE)的合资公司，上海通用汽车是上汽与通用汽车(GM.N)的合资公司。
中国两大汽车集团前五月销量快报显示，国内最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)1-5月销售216.67万辆，同比增长15.43%；而广州汽车集团股份有限公司(601238.SS)同期汽车销量达34.23万辆，同比增长16.23%。
上汽集团周三收报12.91元，近三个月累计下跌9.9%。(完)
参看详情,可点选上海证券交易所网站(here)
(发稿 吴芳; 审校 黄凯)
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路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
路透北京3月29日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行行长赵欢周三称，农行今年计划处理1,200亿元不良贷款，目前农行已与八个企业签订债转股协议，另有20多个项目在洽谈中。农行将利用理财业务平台筹集社会资本，给企业进行直接的股权融资。