焦点：A股闯关MSCI失败未乌云罩顶 深港通憧憬激励大幅反弹

路透上海6月15日（作者 林琦） - 在MSCI明晟公司周三清晨宣布延迟纳入A股决定后，中国投资者除了略有失望外，并没有太多负面情绪。基于利空出尽预期以及深港通可能近期宣布的憧憬，A股市场今日出现大幅反弹。

市场人士认为，目前外资在A股市场占比不高，无论纳入与否，其对股市实质影响不大；而且周一A股大跌，其实已提前反应了冲关MSCI失败的预期。因此今日MSCI宣布正式决定后，大家反而感觉是“靴子落地、利空出尽”，不过短期大盘仍难摆脱区间震荡走势。

私募基金常青藤资产的投资经理沈维正指出，“对于MSCI不纳入A股的决定，市场在周一的大跌中其实已经有所反应，而且不论加入还是不加入，MSCI对A股的实际影响都不大。”

中国股市的标杆指数沪综指.SSEC周一收挫3.2%，创三个半月最大单日跌幅。不过周三在消息面明朗后，沪综指开盘下跌0.97%后，很快即由跌转升并不断扩大涨幅，最终收升1.6%.

私募基金上海歌讯资产董事长陈文认为，“就这件事（MSCI决定）看，A股短期走势已没有大碍，大家其实早有预期，一旦揭蛊，就不构成影响。”

他并称，市场目前仍然纠结于经济增长乏力、公司基本面不佳、资金参与信心较弱等，短期沪综指会在2,900点附近兜圈子。

民生证券周三简评指出，“我们当以平常心看待此次结果，毕竟未来的结局是确定的：未来资本市场将会更加开放，国内国际市场互联互通将继续加速，A股纳入MSCI是早晚的事。正如我们越来越关注海外市场一样，全球投资者也越来越无法忽视A股的存在。”

MSCI明晟稍早宣布延迟将中国A股纳入MSCI新兴市场指数。MSCI承认中国监管局近期已做了不少努力，但国际投资者认为中国近期公布的监管新政效果尚需观察，以及存在诸如QFII每月资本赎回额度限制以及海外涉及A股的金融产品尚需审批等障碍。这是A股连续第三次冲关MSCI指数失败。

中国证监会对此决定迅速回应称，A股纳入与否是MSCI明晟公司的商业决定。此次MSCI明晟公司延迟纳入的决定，不会影响中国资本市场改革开放的进程和市场化、法治化的方向。

**A股走势比预期强**

在MSCI决定宣布后，高盛、瑞银、摩根士丹利等外资投行纷纷发出有关MSCI决定的简评，看淡A股市场短期表现。不过A股今日走势比预期更强一些。

私募基金少数派投资执行董事总经理周良表示，“今天国内A股表现比我预料的更强一些。今天早上新加坡A50期指开盘跌了1.7%，而沪综指(开盘)仅跌了不到1%，说明境内外投资者的感受并不相同。”

他分析说，一是因为周一A股已预支了不少下跌空间，二是A股市场的蓝筹股估值较低，尤其是国内大型银行股，目前股价已充分反应甚至过度反应了坏帐率提高等忧虑，而且银行股虽然市值特别大，但流通市值相当少，筹码相当稀缺，较为抗跌。

周三沪深两市A股仅有14只股票下跌，半数为金融股，但普遍跌幅较小，例如市值最大的工商银行(601398.SS)收跌0.23%。

华泰证券首席策略分析师戴康指出，目前外资持仓仅占A股流通市值的2.5%左右，且外资占比预计在2020年前不超过6%，尚不足以影响A股的走势。此外，A股纳入MSCI仅是时间问题，境外资金流入A股是确定性的趋势，纳入失败也不会导致外资大幅流出。

他认为，从中长期来看，目前A股处在磨底的位置，若A股在一年后被纳入MSCI，预计的外资增量资金将更加可观，提振效应也更加明显。

MSCI明晟指出，MSCI将继续保留中国A股在2017年纳入新兴市场的审核名单上。假若中国A股市场准入状况在2017年6月之前出现显着的积极进展，MSCI不排除在年度市场分类评审的例行周期之外提前公布纳入A股的可能性。

华泰证券报告预计，若MSCI要临时收纳A股，时间点可能是今年8月11日、11月14日、明年2月9日、5月15日的指数审议结果公布日。

华西证券首席策略分析师曹雪峰则认为，今日市场表现好于预期，与深港通近期或会宣布的传言相关。深港通短期给A股市场带来的新增资金效应，比MSCI指数纳入A股还大一些。

他并预计，短期内沪综指会在2,800-3,000点的区间内维持震荡走势，题材股仍是主要亮点。

中国证监会副主席姜洋上周日称，证监会将着力深化资本市场双向开放，使开放的节奏和力度与中国经济发展水平、市场发育程度相适应，要进一步便利境内外市场主体进行跨境投资，择时启动深港通，完善沪港通。（完）