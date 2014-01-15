锦江股份授权印尼公司经营“锦江之星”

路透上海1月15日 -中国上海锦江国际酒店发展股份有限公司(600754.SS)(900934.SS)周三稍晚公告，旗下子公司与印尼一公司签署授权经营合同，允许后者以“锦江之星”品牌在当地发展连锁酒店，前三年应发展至少五家门店或500间标准客房。

锦江之星是中国知名经济型连锁酒店品牌，其与华住酒店(HTHT.O)旗下的汉庭、如家酒店集团HMIN.O并列中国前三大经济型酒店连锁企业。业内人士指出，这是2011年锦江之星牵手菲律宾上好佳公司及法国卢浮酒店集团后，再次拓展海外市场，其海外拓展势头继续领先于国内同业。

锦江股份公告显示，锦江的子公司许可印尼的PT. MARINDOINVESTAMA在印尼境内独家使用授权商标命名自营店和加盟店的店名，并提供“锦江之星”品牌经营管理的技术规范，授权期限为十五年，期满后可延长十年。在这二十五年内，该印尼公司应发展不少于100家门店，其中前五年不少于10家店。

锦江股份方面将收取品牌授权费、酒店软件使用及维护费、持续品牌使用费、中央渠道费等相关费用。

1996年创立的锦江之星旗下各品牌目前在国内已有约1,000，客房总数10万间。随着中国居民出境游逐渐增多，锦江公司开始在海外布局，吸引赴东南亚及欧洲的中国游客入住。（完）

若欲了解详情，可点选上海证交所网站here

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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