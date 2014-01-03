中国治理京津冀空气污染 雾霾“北消南长”

中国政府着手治理京津冀及周边地区大气污染之际，河北省钢铁减产。而与此同时，上海周边的钢铁厂则纷纷增产，这可能令上海付出代价。过去一个月中，北京和周边城市的空气污染状况有所改善，而上海以及东部沿海其他地区的空气污染指数则创下高位。图为2013年12月6日上海笼罩在雾霾中的资料图片。路透