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路透中文国际短讯 | 2014年 1月 3日 星期五 15:49 BJT

中国治理京津冀空气污染 雾霾“北消南长”

中国政府着手治理京津冀及周边地区大气污染之际，河北省钢铁减产。而与此同时，上海周边的钢铁厂则纷纷增产，这可能令上海付出代价。过去一个月中，北京和周边城市的空气污染状况有所改善，而上海以及东部沿海其他地区的空气污染指数则创下高位。图为2013年12月6日上海笼罩在雾霾中的资料图片。路透
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