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财经视点 | 2017年 4月 25日 星期二 14:57 BJT

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力

路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。

报告指出，一季度上海核心区甲级写字楼有两个新项目落成，分别为摩天大楼上海中心大厦和SOHO天山广场，合计新增供应29.3万平米。按面积计算，这是2009年以来单季最大供应，令一季度核心区甲级写字楼平均空置率增至12.4%，较去年末增加2.2个百分点。

而去年一季度时，上海核心区甲级写字楼平均空置率曾接近于零。由此可见，过去一年间，新增供应量如此之大，已使得市场供需失衡。

一季度上海核心区甲级楼宇的市场需求仍继续增长，净吸纳量达12万平米，但大量可供租赁的写字楼空间为众多业主带来压力。为锁定并吸引租户，业主租金谈判空间渐长，抑或对涨租愈加审慎，此类削弱的情绪导致租金下调。季末，上海核心区甲级写字楼平均租金环比下降0.8%至10.4元人民币／每天每平方米。

报告并显示，上海次中心甲级写字楼物业市场今年第一季新增供应为历史最高水平，当季平均空置率环比上升13.2个百分点至24.9%。

上海快速扩张的第三产业应持续支撑优质写字楼空间需求的增长。不过基于未来庞大的新增供应计划，高力预计上海核心区甲级写字楼的空置率将在未来两年徘徊在15%左右。相应地，尽管需求保持稳固，未来两年平均租金的年均降幅或可达4%。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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