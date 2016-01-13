去年上海办公楼租赁吸纳量创历史新高 今年仍看好--仲量联行

路透上海1月13日 - 国际物业顾问--仲量联行周三发布报告称，由于内资金融企业和外资服务业的巨大需求，上海去年办公楼净吸纳量达约145万平米，几乎是2014年的两倍，并创下历史新高。

仲量联行项目租赁和销售上海总监辛毅预计，内资企业今年对于上海办公楼宇的净吸纳量占比将进一步提高，而零售和专业服务业的跨国公司预计将进一步拓展，因此虽然今年上海办公楼的新增供应量仍不小，估计在150万平米左右，但上海办公楼宇的需求量不会小，租金仍将稳步上升。

他解释称，虽然中国经济减速及相当多城市商业城市供大于求明显，但作为金融中心和经济中心的上海，有着得天独厚的优势，首先是人才和资本的集聚效应，不断吸引外地及国外企业在上海开设总部或区域总部，其次是上海第三产业占国内生产总值（GDP）不断提高，刺激办公楼需求，第三是外资企业仍持续在中国拓展业务。

仲量联行称，去年底上海甲级办公楼的空置率仅3.6%，同比下降2.6个百分点；同期全市的办公楼租金同比上涨9.3%，创下近七年来高点，内资和外资机构对于租金预期均持乐观态度。

基于办公楼租赁情况良好，去年上海办公楼销售的总成交量亦创下历史新高，同比增长61%达37.45万平米。同时，办公楼的投资交易亦是相当热络，国外机构投资者，例如香港的房地产投资信托和国际私募基金的成交量占据上海去年近800亿元人民币的投资交易总额的大部分。

全球最大零售物业房地产信托基金（REIT）--领汇(0823.HK)去年7月末宣布，斥资66亿元向瑞安房地产(0272.HK)收购上海两座甲级写字楼物业。

报告预计，由于上海物业投资市场仍有不少未使用的资金和需要变现的遗留资产，因此外资基金今年仍将保持活跃。国内机构投资者和企业将持续活跃，在市场上不断扮演卖方或买方的角色。（完）