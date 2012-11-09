上期所称下一步将研究完善原油期货交易方案

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京11月9日电---中国原油期货模拟交易或离上市渐行渐近.上海期货交易所理事长杨迈军表示,原油期货在上期所层面的技术、风险控制等设计已基本完成.下一步将在证监会领导下,研究完善组织原油期货交易的方案,尽快开展模拟交易.
中国证券报周五报导引述杨迈军称,将在模拟交易中检验硬件、软件方面的合理性和可行性,积极研究探索,使国内外的投资者熟悉从开户到交易、结算、交割、风控等各方面流程,为正式上市做好准备.
此外,他并表示,未来还将以原油期货为突破口,通过相关政策调整与改革创新,加快中国期货市场国际化进程.
报导指出,目前,部分期货公司已开展原油期货交易的内部测试.业内人士表示,内部测试的启动将为模拟交易的推出做好准备.
中国日前公布《国务院关於修改的决定》,以减少市场风险和资金安全隐患;同时为适应推出原油期货的需要,为境外投资者直接进入期货交易所进行原油期货交易预留了空间.
国务院总理温家宝在2012年1月召开的全国金融工作会议上明确提出,要稳妥推出原油等大宗商品期货品种和相关金融衍生产品.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
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