上海自贸区“央行30条”预示资本帐开放加速进行

记者 李珊珊

路透香港12月6日 -中国央行本周出台金融支持上海自由贸易区的30条意见后，自贸区成为资本帐开放试点的路线图变得清晰，整体离岸中心的发展也更令人期待。

尽管细则尚未出炉，但市场咸认开放的步伐高于预期。最受瞩目的是区内个人及企业开设的帐户与境内区外、境外帐户的资金自由划转、自贸区内个人可投资证券期货在内的境外投资、区内企业及金融机构可进入上海证券及期货市场、区内企业的境外母公司可在境内发债等。

“央行30条比我们预想地还要大胆，”中国宏观经济分析师马晓萍说，“三中全会后揭露的蓝图显示利率自由化以及人民币完全可兑换正在加速进行。”

她预期，下一步将是扩大QFII（合格境外投资机构）、人民币RQFII以及QDII（合格境内投资机构）机制，最终取消所有额度。

自贸区对于区内金融交易的资本项目扩大、松绑跨境投资以及资金流动，对于境外企业及金融机构将具吸引力，从而建立上海自贸区成为在岸的“离岸中心”。

兴业银行在一份报告中指出，区内机构可在区内或境外开展风险对冲管理，区内的分账核算单元可基于风险管理需要，参与国际金融市场衍生品工具交易，亦可进入境内银行间市场进行拆借或回购。

基于这些政策，兴业银行表示，境外主体在自贸区内设立机构有好处.。跨国公司总部外汇资金集中营运管理试点，简化外币资金池管理，外商投资企业在区内设立营运中心更便利。

透过自贸区内的跨境投资，以及对于经常项目下交易的优化，人民币跨境使用料将获得提振，在原本已快速增长的基础上再添动力。

对于离岸市场而言，在人民币国际化的过程中，离岸市场深度将进一步强化，流动性增强，进而有助于各项金融工具开展。在此同时，若政府放宽资金回流的渠道以及相关审批，香港、新加坡、台湾，甚至伦敦在内的人民币债券市场将获得鼓舞。

东方汇理银行资深策略师张淑娴指出，央行允许自贸区内合格帐户资金与境内其他帐户、离岸帐户自由流动，在初步阶段，自贸区内的资金流往离岸市场获得更多的松绑，此将有助于离岸资金池增加。

尽管中国资本帐完全开放的资本帐的大旗已高高举行，但市场人士亦警告，中国政府对于改革的步调一向是＂循序渐进＂，不应期待出现暴冲式的开放。此外，中国监管制度较为封闭，市场亦应小心在市场形势变化下，相关监管法令陡然收紧带来的政策风险。

环球银行金融电信协会(SWIFT)本周公布，中国人民币已超越欧元，成为第二大贸易融资货币，仅次于美元。人民币贸易融资的前五大国家地区为中国、香港、新加坡、德国及澳洲。

欲浏览人民币成为第二大贸易融资货币，请点选：(link.reuters.com/huh25v)

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 58,054.5 161

2. 渣打银行 31,232.4 106

3. 法国巴黎银行 23,998.3 79

4. 星展 8,234.3 20

5. 工商银行 5,276.7 14

**本周市场动态**

--据投资研究机构晨星数据显示，11月香港人民币合格境外机构投资（RQFII）交易所买卖基金（ETF）录得今年以来最大资金净流入，反映出投资者对中国股市重拾信心。

--香港交易及结算所有限公司(0388.HK)公布，与新加坡交易所(SGXL.SI)签订合作备忘录，共同探讨离岸人民币市场等发展机会。

--渣打银行(2888.HK)(STAN.L)以及中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)表示，将联合在伦敦为金融机构及企业进行人民币交易的清算服务，以支持中国企业全球布局。

--至11月底，中国已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)50家，获批额度共计1,446亿元人民币，11月份RQFII额度增加50亿元人民币，包括：南方东英资产管理有限公司获批新额度35亿；长江证券2亿；柏瑞投资8亿，永丰金资产管理5亿。

(审校 黄凯)

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