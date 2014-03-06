浦发银行收购香港南亚投资 打造跨境投融资服务和投行平台

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海3月6日 -上海浦东发展银行股份有限公司(600000.SS)周四公告称，收购香港的南亚投资管理公司，并计划将其打造成公司的跨境投融资服务平台和投资银行平台。
公告显示，此次收购的对价为850万港元。南亚投资拥有香港证券会颁发的第4类（就证券提供意见）、第6类（就机构融资提供意见）、第9类（提供资产管理）牌照，主要从事投资银行业务和基金管理服务。
浦发银行指出，本次收购将有助于弥补公司境内投行业务在产品线方面的不足，为客户提供一站式、综合化、专业性的投资银行金融服务。收购完成后，公司将对南亚投资进行注资重组，围绕公司银行主业，以服务境内客户和业务发展为主，将其打造成为公司的跨境投融资服务平台和投资银行业务平台。
目前中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)等国有大型银行均在香港设立从事投行业务的子公司，例如工银国际、中银国际、建银国际等。
浦发银行周三收报8.7元，过去一个月累计下跌5.1%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。