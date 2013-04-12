上海今年搭建PE二级市场

路透上海4月12日 - 中国私募股权投资基金(PE)二级市场今年将会破冰。上海浦东新区政府官员周五表示，上海计划今年搭建一个PE二级市场；而诺亚财富(NOAH.N)旗下歌斐资产管理公司宣布近日已完成募集一只专注投资PE二级市场的母基金(FOF)。

上海浦东新区金融服务局局长施海宁在投中集团中国投资年会上表示，今年浦东要搭建一个私募股权基金的二级市场；浦东亦准备学习其他城市，设立一只私募投资母基金和计划设立一个私募股权基金园区。

“在私募股权基金已经在一级市场的募集资金很大，市场对于流动性需求很大。通过上市并购的渠道非常有限。开辟二级市场的交易渠道迫在眉睫。”他说。

有业内人士表示，上海市相关政府部门有意将筹划中的私募股权基金市场平台放在上海股权交易中心，这样后者不仅可为未上市公司股权转让提供服务，亦可为私募股权基金的转让提供便利。

中国PE市场规模已逾1万亿元人民币，但国内PE二级市场的缺失，让一些PE投资者深感提前退出的不便。而2012年全球PE二级市场交易额创历史新高350亿美元，专注PE二级市场的基金总规模亦达到了180亿美元。

歌斐资产则成为业内拓展PE二级市场的探路者，近日完成募集首期的歌斐S基金，仅在一个月内其募集规模高达5亿元人民币，这是目前国内规模最大的专注于PE二级市场的FOF基金。

歌斐资产首席执行官(CEO)甘世雄指出，自2011年下半年以来，中国私募股权基金市场逐步降温，募资和投资额均自高点出现大幅回落，而股市低迷及A股首次公开发行(IPO)难度日益加大，PE基金单靠IPO退出模式已非常困难。另外，参与PE投资的一些民营企业及富裕个人，出于缓解资金压力及调整资产配置需要，对于出售PE份额的需求亦日益迫切。

他表示，PE二级市场投资不仅可看到所投基金的已投项目情况，减少了不确定性；因投资项目更明确，投资组合能更有效的分散和组合；较为关键的是，在PE二级市场投资有望获得折价机会。

他还介绍说，由诺亚、歌斐及上海嘉定创投公司三家发起，邀请了红杉资本中国、鼎晖、达晨创投、青云创投等知名PE基金管理人共同参与，组建俱乐部性质的S联盟，从而搭建一个PE二级市场信息共享和资源互补的平台。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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