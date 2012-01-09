上海或推迟实施外国人参加养老保险新规--报导

路透上海1月9日电---《南华早报》报导称，上海为了安抚外国企业，可能推迟实施外国人参加养老保险的新规。

中国去年7月宣布，将在中国境内就业的外国人纳入中国社会保险缴纳范畴，事实上相当於按相对高的所得税税率向外籍工作人员徵收工资税。

政府迄今仅公布了外国人参保的基本规定，按照规定，在华工作的外国人应该已经从去年10月就开始缴纳社保。

由於工作签证与所从事的工作挂钩，一旦劳务关系解除，在华外国人的工作签证就会失效，此事引发外界担心参保的外国人可能无法领取失业金或养老金。

《南华早报》报导称，虽然政府已经出台了外国人参加养老保险的暂行办法，但上海劳动部门一直按兵未动。

报导援引一位不愿透露姓名的公司高管的话称，本就担心在华业务成本上升的外企明显抵制此事。

报导称，上海劳动部门可能以设定支付程序存在技术困难为由，推迟实施新规。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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