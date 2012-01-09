上海或推迟实施外国人参加养老保险新规--报导

《南华早报》报道为安抚外企，上海可能推迟实施外国人参加养老保险的新规，虽政府已经出台了外国人参加养老保险的暂行办法，但上海劳动部门一直按兵未动。报导援引一位不愿透露姓名的公司高管的话称，本就担心在华业务成本上升的外企明显抵制此事。路透