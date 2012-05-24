上海医药澄清未被证监会调查

路透上海5月24日电---针对国内媒体指上海医药集团股份有限公司(601607.SS)因财务造假被证监部门调查,上海医药周四刊登公告澄清称,截止目前公司未收到中国证监会和香港联交所就公司财务和其他事宜展开任何调查的通知.

对於所谓财务造假,上海医药(2607.HK)公告还表示,公司的国内和国际审计师均对公司2011年财报出具标准无保留的审计报告.另外,并购康丽制药70%股权且并入第一季报表,符合适用会计准则的相关规定.

受上述报导影响,上海医药A股和H股周三股价大跌,A股收於跌停,H股收盘更是下跌24.34%.(完)

--发稿 林琦 审校 乔艳红

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