上海医药称曾讨论过收购德国Stada公司可能性 但未发出要约

路透上海5月17日 - 针对外媒近日报导，中国大型医药公司--上海医药集团股份有限公司(601607.SS)周三早间回应称，公司近期曾与多家财务投资人讨论收购德国医药公司Stada(STAGn.DE)的可能性，但相关合作事宜尚存在较大不确定性，截至目前上海医药尚未发出正式要约。

有外媒稍早报导称，Advent国际和上海医药(2607.HK)正在考虑联手收购Stada，双方正商讨提出大约每股70欧元的收购要约。

上海医药公告指出，媒体所报导的70欧元/股的要约报价与实际情况不符。上述收购项目不涉及公司重大资产重组，亦不涉及需提交股东大会审议的购买或出售资产、对外投资等事项。

上海医药还表示，国际化发展是公司的重要战略举措，公司将持续关注海外优质资产的并购机会。

私募股权基金贝恩资本和Cinven近期曾向Stada提出新收购要约，报价为每股65.28欧元加0.72欧元股息，Stada估值达到53亿欧元，这比去年底双方谈判初期的报价有大幅提高。（完）