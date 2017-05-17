上海医药称曾讨论过收购德国Stada公司可能性 但未发出要约

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透上海5月17日 - 针对外媒近日报导，中国大型医药公司--上海医药集团股份有限公司(601607.SS)周三早间回应称，公司近期曾与多家财务投资人讨论收购德国医药公司Stada(STAGn.DE)的可能性，但相关合作事宜尚存在较大不确定性，截至目前上海医药尚未发出正式要约。
有外媒稍早报导称，Advent国际和上海医药(2607.HK)正在考虑联手收购Stada，双方正商讨提出大约每股70欧元的收购要约。
上海医药公告指出，媒体所报导的70欧元/股的要约报价与实际情况不符。上述收购项目不涉及公司重大资产重组，亦不涉及需提交股东大会审议的购买或出售资产、对外投资等事项。
上海医药还表示，国际化发展是公司的重要战略举措，公司将持续关注海外优质资产的并购机会。
私募股权基金贝恩资本和Cinven近期曾向Stada提出新收购要约，报价为每股65.28欧元加0.72欧元股息，Stada估值达到53亿欧元，这比去年底双方谈判初期的报价有大幅提高。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。