上海电气拟牵头投资巴基斯坦煤电一体化项目

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海4月23日 - 中国大型发电设备生产商--上海电气集团(601727.SS)(2727.HK)周四公告称，拟牵头投资巴基斯坦一个煤电一体化项目中的电厂，该项目已列入中巴经济走廊能源规划工作组优先实施项目清单。
公告指出，上海电气已与华信资源公司签署合作协议，华信资源已获得巴基斯坦塔尔
煤田第一区块的开采经营权，上海电气将牵头建设塔尔煤田坑口电厂，规划是四台35万千瓦机组或两台66万千瓦机组，华信资源将对塔尔煤田进行同步建设和扩建，双方将建立排他性的供煤合作。
未来上海电气和华信资源尽快建立煤电一体化开发联络小组，双方将积极讨论未来在煤炭项目和发电厂项目的具体合作模式。上海电气认为，本次合作将有利于公司进一步拓展发电设备及工程服务海外市场。
中国国家主席习近平周一起对巴基斯坦进行为期两天的国事访问，并签署价值460亿美元的两国投资合作协议，其中包括港口、铁路等。中国电建(601669.SS)稍早公告称，全资子公司拟与卡塔尔AMC公司合作，共投资20.85亿美元投资建设巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目。
上海电气A股周三收报17.31元，过去一个月累计上涨59.2%。
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。