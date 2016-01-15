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路透中文国际短讯 | 2016年 1月 15日 星期五 15:26 BJT

沪综指大幅收跌 市场信心疲弱大盘继续寻底

中国股市沪综指周五大跌3.6%至逾13个月新低。分析师指出，今日大盘未能延续昨日反弹格局，股指继续向下寻底，前期领涨的钢铁、煤炭板块跌幅较大。目前投资者情绪十分谨慎，市场信心极为疲弱，盘中反弹多成为出局机会，料短线将下探去年8月低点2,850点。上海A股今日成交2,052亿元人民币，上日全天为2,165亿元。路透

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