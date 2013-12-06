上海遭遇空气严重污染 停驶三成公务车

上海市政府新闻办官方微博--上海发布称，措施包括重点工业企业限产限污或停产、停止施工室外作业和道路开挖整修、渣土车黄标车禁行、停驶30%党政机关和事业单位公务用车等。建议避免户外活动,减少开窗通风。

近期由于北方颗粒物输送及气候不利扩散，上海的空气质量一直处于重度污染中。周五下午15时，上海市环境监测中心实时发布的空气质量指数为466，属严重污染六级，首要污染物为PM2.5。而上海美国总领事馆下午14：00更新的实时空量质量指数（AQI）达504，亦属严重污染级。