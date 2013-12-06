上海遭遇空气严重污染 停驶三成公务车

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透上海12月6日 -继周四18时启动“空气质量重度污染预警”后,中国上海市周五13时提高预警等级，首次启动空气质量严重污染预警减排措施，包括停驶三成公务用车。
上海环保局相关人士表示，这是4月1日上海实施空气质量预警措施以来，首次启动严重污染预警措施。
上海市政府新闻办官方微博--上海发布称，措施包括重点工业企业限产限污或停产、停止施工室外作业和道路开挖整修、渣土车黄标车禁行、停驶30%党政机关和事业单位公务用车等。建议避免户外活动,减少开窗通风。
近期由于北方颗粒物输送及气候不利扩散，上海的空气质量一直处于重度污染中。周五下午15时，上海市环境监测中心实时发布的空气质量指数为466，属严重污染六级，首要污染物为PM2.5。而上海美国总领事馆下午14：00更新的实时空量质量指数（AQI）达504，亦属严重污染级。
4月出台的《上海市环境空气质量重污染应急方案（暂行）》，在拉响严重污染预警后，上海市政府将视具体污染程度，决定采取学校和幼托机构停课、机动车扩大限行等措施。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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