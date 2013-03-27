上港集团2012年净利润近50亿元 拟慷慨分红超六成

1-2月中国国企利润总额3018.6亿元 同比增长40.3%--财政部
路透北京3月27日 - 中国财政部周一公布，1-2月国有企业实现利润总额3,018.6亿元人民币，同比增长40.3%。其中中央企业利润总额2,346.1亿元，同比增长23.7%；地方国有企业利润总额672.5亿元，同比增长164.2%。
路透上海3月27日 - 中国最大的港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司(600018.SS)周三发布年报称，2012年年末归属上市公司股东的净利润为49.69亿元人民币，拟每10股派息1.34元（含税），合计超过30亿元，占归属上市公司股东净利润比例的61.36%。
年报显示，2012年年末公司总资产为871.03亿元，加权平均净资产收益率10.74%，同比减少0.6320个百分点。
近三年该公司的分红比例不断提高，前两年分别为45.37%和56.84%。2012年年度利润分配预案尚须提交股东大会审议。
上港集团的控股股东为上海国有资产监督管理委员会，占比40.80%。（完）
(发稿 徐永 审校 曾祥进)
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路透北京3月27日 - 中国财政部周一公布，1-2月国有企业实现利润总额3,018.6亿元人民币，同比增长40.3%。其中中央企业利润总额2,346.1亿元，同比增长23.7%；地方国有企业利润总额672.5亿元，同比增长164.2%。
路透北京/上海3月27日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点至近一个月新高，中间价亦四连升至逾一个月高点。交易员称，随着市场对美国总统特朗普推行刺激政策执行力的质疑加深，短期美元料延续疲弱走势，缓解人民币贬值预期，汇价或稳中偏强，波动区间向6.83-6.88元靠近。
路透香港3月27日 - 香港政府统计处周一数据显示，今年2月自香港流入中国内地的黄金量，由1月份的两年半来最少，显着回升50.8%。