上港集团集装箱吞吐量今年有望保持3%-5%的增长--董事长

路透北京3月6日电---中国最大的港口企业--上港集团(600018.SS)董事长陈戌源周二预计,今年公司集装箱吞吐量有望保持3%到5%的增长.

他在全国"两会"(人大和政协)间隙并预计,今年全球航运业很可能保持5%到6%的增长.

"和去年相比较,(今年航运业)新的困难主要是成本上涨的因素,包括整个运力的不平衡问题."他并认为整个运价的复苏则会较去年出现一个好的状况.

上港集团最新发布的数据显示,今年2月,公司集装箱吞吐量达218.7万标准箱(TEU),同比增长13%.

上海国际航运研究中心稍早报告指出,持续发酵的欧债危机给全球经济复苏带来严峻挑战,预计今年全球港口吞吐量平均增速将放缓至7%左右,而亚洲地区港口吞吐量增速仍将高於全球平均水平,预计达到9-10%,其中上海港和宁波港将保持10%左右的平稳增长.

陈戌源并指出,上港集团正在进行洋山四期工程的前期规划;相应地,今年也会类似近两年通过发行债券等进行融资,融资规模会根据项目发展的需要而定.

上海港是目前货物吞吐量、集装箱吞吐量均居世界首位的综合性港口,上港集团是上海港散货和集装箱装卸的主力军,几乎囊括了上海港所有集装箱装卸业务.去年上港集团集装箱吞吐量达3,173.9万TEU,同比增长9.2%.

上海港的集装箱码头主要分布于洋山、外高桥、吴淞三大港区,共有集装箱泊位46个.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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