上海国际航运中心洋山深水港区四期项目获批 投资128亿元

2013年9月26日在上海洋山港拍到的图片。 REUTERS/Carlos Barria

路透北京11月21日 - 为应对经济下行压力中国政府继续加快投资项目。国家发展改革委周五公告核准上海国际航运中心洋山深水港区四期工程项目，总投资128亿元人民币，设计年通过能力630万标准箱。

这是继11月批复总投资达2,000亿元的12个铁路项目后获准投资的港口项目上。

发改委网站刊登的公告称，项目建设规模为新建五个5万吨级和2个7万吨级集装箱泊位（水工结构均按靠泊15万吨级集装箱船舶设计和建设），以及一个工作船泊位等配套设施，泊位总长2,800米，设计年通过能力630万标准箱。

项目建设地点为浙江省舟山市嵊泗县，项目单位为上海同盛投资（集团）有限公司。项目总投资约128.48亿元，其中资本金占30％，为38.54亿元，由项目单位以自有资金投入；资本金以外投资89.94亿元利用国内银行贷款解决。

该项目旨在完善长江三角洲地区港口集装箱运输系统，适应集装箱吞吐量不断增长和运输船舶大型化要求，加快上海国际航运中心建设护。（完）

欲浏览详情请点选发改委网站(www.ndrc.gov.cn/)

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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