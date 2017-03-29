上港集团2016年实现净利69.39亿元 同比增长5.74%

路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司(600018.SS)最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。

2016年公司实现营业收入313.59亿元，同比增加6.26%。营业收入和营业成本的增长，主因为当年开始合并上海锦江航运(集团)利润表、以及公司控股子公司上海港房地产经营开发公司的南欧城二期项目结转收入和成本所致。

上港集团表示，新的一年依然面临全球经济增长乏力、全球贸易持续低迷、国际航运市场低谷徘徊等诸多挑战，保持港口主业稳定增长面临着很大不确定性。加之国内港口产能过剩，区域港口资源整合力度加大，港际间竞争将进一步加剧。

公司正处于从单一港口主业向“一主多元”转型的换挡期。2017年在聚焦港口生产，全力确保主业稳定增长同时，也将通过推进洋山港区资源整合等全力增强核心竞争力。

上港集团2015年实现净利润65.62亿元，同比下降3.02%。当期集装箱吞吐量及营收则小幅增长。

该公司1月公布的业绩快报曾预计，去年实现净利68.5亿元，同比增长4.4%。今年短期债务和中长期债务融资额度各为375亿元。

上港集团周二收报5.87元，最近三个月累计上涨约15%。(完)

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