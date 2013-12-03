上海期金收创逾五个月新低 全球贵金属买兴持续消退

路透上海12月3日 -上海期金周二收盘创下五个多月新低，白银跌至近四个月低位。隔夜欧美数据向好，再度令美联储提前收紧政策的预期升温，不过分析师指出，无论短期经济指标好坏与否，全球贵金属买兴消退的中期趋势已然形成。

上海期金主力1406合约收低1.74%至每克245.30元，为今年6月28日以来最低。沪银主力收市大跌2.32%至每公斤4,078元，为近四个月收盘新低。

周一公布的美国制造业数据强劲，促使基金和投机客增加看空黄金的押注，引发基金的抛售。伦敦现货金当日大跌2.6%，创下两个月来最大单日跌幅。

不过银河期货首席宏观经济研究员赵先卫表示，在欧美经济复苏力道温和、就业状况时有反复的前提下，过分揣测美联储何时退出宽松已无太大意义，市场更应关注资金在不同资产类别间的配置动向。

“目前全球投资基金纷纷削减黄金持仓，反映出其对黄金等贵金属资产认可的情绪不高，此外也不排除有资金借当前政策空窗期刻意打压金价，再低位回补。”他表示。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR GoldTrust的持仓显示，截至上周五，该基金的黄金持仓量为2,711万盎司，明显低于今年年初4,340万盎司的水准。

市场还将关注本周五公布的美国11月非农就业数据。这是美国今年内公布的最后一份非农就业报告，也将成为美联储本月17-18日召开政策会议前的一个关键指引。

瑞银周一将2014年黄金均价预估从每盎司1,325美元下调至1,200美元，称在全球经济前景乐观以及对美联储缩减刺激时机预期的背景下，黄金不太可能重获吸引力。该机构还下调2014年白银均价预期至每盎司20.5美元，此前预期为25美元。

路透技术分析师王涛表示，伦敦现货金目前处于(3)-3的下跌浪中，短线料在每盎司1,229美元出现短暂反弹，随后将进一步跌至1,213美元。

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(发稿 丁琦；审校 林高丽)

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