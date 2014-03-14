沪金收创半年新高 地缘政治忧虑推升避险情绪

路透上海3月14日 -上海黄金期货周五收盘小涨至半年新高。围绕乌克兰的地缘政治紧张局势升温，推高市场避险情绪，而欧美股市下跌和对中国经济放缓的忧虑，也使得资金持续流出风险资产。

不过市场人士指出，鉴于国际金价自去年底以来已反弹约15%，上方又面临每盎司1,400美元的关键点位，内外盘金价继续上行的压力都在逐渐增大。

上海期金主力1406合约收涨0.11%，至每克269.50元人民币；本周累计上涨1.49%，为连续第六周收高。尽管上周五美国公布的非农就业数据远超预期，但对本周沪金的打压只持续了一个交易日，黄金在周初短暂下挫后重拾升势，周五并创去年9月以来收盘新高。

宏源期货贵金属分析师冯海虹表示，“地缘政治因素对贵金属价格形成的支持仍然存在，尽管美国非农数据好于预期，但整体数据表现仍喜忧参半，须关注进一步的经济指标以推测美联储可能的动向。”

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在下周举行为期两天的政策会议，并将于周三公布利率决议。市场普遍预计其将继续缩减量化宽松规模。本周四，美联储副主席提名人费舍尔向美国参议院金融委员会表示，美联储已开始将过去五年的超宽松货币政策划上句号。

外盘方面，金价在周五亚洲时段呈现冲高回落走势。截至北京时间15:10，纽约商品交易所(COMEX)指标期金小跌0.2%，至每盎司1,369.7美元；伦敦现货金报每盎司1,369.01美元。

美国股市周四下挫，道指和标普500指数单日跌幅为2月初来最大，而欧洲股市亦触及五周收盘低位，因对乌克兰和俄罗斯紧张局势的担忧加重，且有更多迹象显示中国经济放缓。

俄罗斯周四在其与乌克兰接壤的边境地区举行新的军演，吞并乌克兰克里米亚地区的计划没有后退迹象，尽管欧盟(EU)与美国推动制裁的力度强于预期。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR GoldTrust周四黄金持仓量较周三增加0.26%，至813.30吨，较去年年末的798.22吨增长1.89%。（完）

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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