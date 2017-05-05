上海市新房需公开销售 并摇号排序和按序购房

路透上海5月5日 - 据上海市政府官方微信号“上海发布”，上海正持续整顿规范房地产市场秩序，为体现公开公平，新开盘商品住房应采取公证机构主持，摇号排序，按序购房等方式公开销售。

上海发布还指出，对涉嫌违规的房地产企业，一经查实，一律暂停网签。

另外，4月中旬起，上海市住建委会同上海市工商局、上海市物价局在全市开展新一轮房地产经纪专项整治，截至4月底，共吊销、注销1,500家房地产经纪机构的工商营业执照及备案和网签资格。下一步还将清理整顿规范房地产中介市场，进一步完善房地产中介监管机制。

新华社周四晚间报导称，上海市住建委已下发《关于进一步加强本市房地产市场监管规范商品住房预销售行为的通知》，除了新开盘商品住房需采取由公证机构主持的摇号方式公开销售外，还要求严格落实购房实名制，不得以任何名义收取价外价。

通知强调，房地产开发企业、代理销售企业、房地产经纪机构、相关管理机构工作人员不得以各种方式炒卖房号，开发企业员工自购本企业开发的商品住房的应当予以申报，购房名单纳入区房管部门全程监管。

近阶段，上海等多个国内一二线城市均加强了房地产市场调控，例如限购、限贷和限售，有些地方还人为压低新房售价。不过由于国内投资渠道有限，社会流动性仍较充裕，居民购房热情仍相当高涨。（完）