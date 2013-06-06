上海浦东自贸区方案进入会签 拟先试资本项开放等创新--报载

路透上海6月6日 - 上海证券报周四报导称，从权威渠道获悉，上海浦东自由贸易区一揽子方案已送达国务院各委办会签，方案中包括在自贸区先行先试人民币资本项目下开放，并逐步实现可自由兑换等金融创新；如各委办对方案无异议，浦东自由贸易区最早将于7月正式获批。

就人民币资本项目下逐步开放，报导指出，上海自贸区方案提出未来企业法人可在自贸区内完成人民币自由兑换，个人则暂不施行。

报导还援引专家表示，上海自贸区也很可能采取分步骤推进人民币可自由兑换的方式，比如先行推动境内资本的境外投资和境外融资。

“如果上海自贸区加快试点人民币资本项目下开放，并逐步实现可自由兑换，那对上海打造金融中心意义重大，甚至将引领中国金融业新格局的形成。”一位长期关注上海自由贸易区项目的金融专家称。

该课题组的权威专家还提到，自贸区以贸易自由为核心特征，在关税及非关税壁垒(资金、外汇管制等)方面给予企业各类特殊优惠政策，进驻自由贸易区的企业，将享有更便捷的审批流程和税费减免政策。

另外，有接近上海外高桥管委会人士透露，上海自贸区在中国加入TPP(泛太平洋伙伴关系协议)谈判中也将起到至关重要的作用，并有望成为中国加入TPP的首个对外开放窗口。

TPP是由亚太经济合作会议成员国中的新西兰、新加坡、智利和文莱等四国发起，从2002年开始酝酿的一组多边关系的自由贸易协定。2008年2月，美国宣布加入TPP，之后加拿大、澳大利亚与日本也先后加入。目前TPP共有12个成员国，覆盖全球50%的GDP。TPP达成的是包括所有商品和服务在内的综合性自由贸易协议。(完)

(发稿 丁淑琴；审校 张喜良)

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