上海浦东科技投资拟收购澜起科技

（更新版）中国央行适当放松跨境资金管理 收付1:1限制不再严格执行--消息
路透北京4月19日 - 中国此前严格的跨境资金流动性管理上周起适当放松，据四位消息人士周三透露，中国央行明确银行可不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制，主因跨境资金流出势头大大好转，亦为保障合法合规业务的开展。
路透3月10日 - 中国芯片制造商澜起科技MONT.O表示，收到一家中国国有企业的收购报价，对其估值约为6亿美元。
上海浦东科技投资有限公司(PDSTI)出价每股21.50美元现金收购澜起科技。
该价格较澜起科技周五在Nasdaq的收盘价溢价25.3%。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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路透北京4月19日 - 中国此前严格的跨境资金流动性管理上周起适当放松，据四位消息人士周三透露，中国央行明确银行可不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制，主因跨境资金流出势头大大好转，亦为保障合法合规业务的开展。
路透香港4月19日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周三称，今年第一季中国市场的风险投资金额与上季基本持平，而投资者对较大型的投资更具信心。
路透上海4月19日 - 香港电动汽车企业--正道集团周三在上海车展上展示三款电驱动概念乘用车。公司高层表示，这三款车型计划三年内实现量产，并将在今年内落实国内生产基地事宜。