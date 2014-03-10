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中国财经 | 2014年 3月 11日 星期二 07:14 BJT

上海浦东科技投资拟收购澜起科技

路透3月10日 - 中国芯片制造商澜起科技MONT.O表示，收到一家中国国有企业的收购报价，对其估值约为6亿美元。

上海浦东科技投资有限公司(PDSTI)出价每股21.50美元现金收购澜起科技。

该价格较澜起科技周五在Nasdaq的收盘价溢价25.3%。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

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