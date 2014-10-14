四季度上海楼市温和复苏 房价不会有大回升--仲量联行

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海10月14日 - 全球领先的房地产专业服务公司--仲量联行(JLL.N)中国专家周二表示，中国央行近日宣布房贷松动政策，有望促使上海本地楼市四季度成交温和复苏，但价格不会有大的回升。
仲量联行发布上海房地产市场三季度回顾简报显示，上海三季度一手商品住宅成交222.8万平米，同比下降29%，因受限购和房贷紧缩等多重因素影响。尽管国内大多城市已取消限购，但仲量联行仍坚持短期内上海不会放松限购的预期。
“成交会温和复苏，但价格不会有大的调整，无论是高端和中低端，都以消化存量为主。”仲量联行华东区研究部总监周志锋说。
他以仲量联行长期关注的上海高端房产市场为例指出，目前单价在6-6.5万元人民币／平米以上的高端住宅，存量约3,000套，而过去12个月的销量为1,230套，去化周期约2.5年。
中国央行和银监会9月30日宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。这较以往“认房又认贷”的信贷政策明显松动。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。