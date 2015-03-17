上海金融办主任称自贸区争取年内推QDII2试点--报载

路透上海3月17日 - 中国上海自贸区将争取年内推出QDII2（合格境内个人投资者）试点。上海金融办主任郑杨近日称，自贸区将探索给予一个额度，让自贸区内居民先到境外进行投资，包括移民投资、房地产投资、境外证券投资和境外实业投资等。

浦东时报引述他表示，自贸区金融改革已步入“3.0版”时代，上海正联合“一行三会”（央行、证监会、银监会和保监会）制定自贸区和上海国际金融中心联动的方案，内容约为51条，有别于自贸区“1.0版时代”一行三会的“51条意见”，被称为“新51条”。

郑杨透露，“新51条”包括五大方面的内容，分别为加快人民币资本项目可兑换先行先试、扩大人民币跨境使用、扩大金融业对内对外开放、建设面向国际的金融市场以及完善金融监管。

其中，人民币资本项目可兑换被认为是重中之重。该部分包括自由贸易账户外币业务启动、自由贸易账户功能拓展、双向跨境证券投资等内容。

在扩大人民币跨境使用方面，“新51条”将实现贸易、实业投资和金融投资并重，进一步完善人民币回流机制，比如允许外国企业到自贸试验区发行人民币债券，用于区内和境外的业务拓展等，同时争取发债的资金一定额度用于国内其他城市的业务开展。

在金融业对内对外开放方面，继华瑞银行试营业后，未来，上海还将争取设立两至三家具有业务特色和独特商业模式的民营银行等，而合资证券公司中外资持股比例（目前上限是49%）也有望在自贸试验区有所突破。

在面向国际的金融市场，原油期货计划今年二至三季度上市，已推出黄金国际板的上海黄金交易所，目前也在酝酿铂金、白银等后续产品，而上海证券交易所正在打造的自贸试验区金融资产交易平台，将先从债券开始，鼓励国外的机构到区内发行债券。（完）

(发稿 徐永; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。