上海将继续房地产调控政策 控制房价--市长

人民币放量收贬 两会临预期趋稳料续跌空间有限
路透上海/北京2月21日 - 人民币兑美元即期周二放量收贬，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近后有自营盘止盈，且有大行适度提供流动性，汇价跌幅缩减，成交量扩增。中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。
路透上海1月16日电---上海市市长韩正周一表示,上海将继续实施目前的房地产调控政策,控制房地产价格.
韩正在新闻发布会上表示,今年上海将继续实施房地产市场调控政策,不会有任何变化.
去年中国部分城市住宅价格已出现环比下滑,不过,上海市政府宣布,将继续加大房地产市场调控力度,执行住房限购政策;同时,明年还将加大保障性住房建设和筹措力度.
--翻译 曲伟治; 审校 林高丽
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2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.88711人民币)