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中国财经 | 2012年 1月 16日 星期一 18:57 BJT

上海将继续房地产调控政策 控制房价--市长

路透上海1月16日电---上海市市长韩正周一表示,上海将继续实施目前的房地产调控政策,控制房地产价格.

韩正在新闻发布会上表示,今年上海将继续实施房地产市场调控政策,不会有任何变化.

去年中国部分城市住宅价格已出现环比下滑,不过,上海市政府宣布,将继续加大房地产市场调控力度,执行住房限购政策;同时,明年还将加大保障性住房建设和筹措力度.

--翻译 曲伟治; 审校 林高丽

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