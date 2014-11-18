中民投联合体以248.5亿元获上海一地块 创五年来总价新高

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海11月18日 - 被外界高度关注的上海董家渡地块拍卖周二举行。据解放网当日报导，由中国民生投资股份有限公司等组成的联合体以248.5亿元人民币价格获得该地块，刷新2009年以来全国的总价地王纪录，不过成交价低于原本市场预期。
此前，市场人士曾预期该地块的成交价会超过300亿元，从而超过2009年广州亚运城地块的255亿元，成为全国总价新地王。不过据解放网报导，今日仅有两家竞买人参与地块竞价，起始价为248亿元。
上海市规划和国土资源管理局此前公告显示，这两幅地块出让土地面积为12.674公顷，规划地上总建筑面积不超过70.19万平米；地下总建筑面积不超过43.75万平米，其中经营性商业建筑面积不超过11.11万平米，其余为停车库面积。
该地块地处上海外滩金融集聚带，将建设以金融功能为主的城市综合体，包括金融办公、商业购物、酒店宾馆、高端居住、文化休闲等功能。此次地块出让采取了“带规划附加图则”整体出让的方式，要求受让人对地块整体受让，并按照规划要求统一开发。
今年8月刚挂牌成立的中民投注册资本500亿元，是获得国务院同意，中国首家“国字号”民营大型投资公司，参股股东均为大型民营企业，包括苏宁电器集团、红豆集团等。
去年9月，新鸿基地产(0016.HK)以217.7亿元获得上海徐家汇中心项目地块，曾创下近四年国内总价新高。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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