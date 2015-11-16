上海核心区域房价未来五年增速跑赢GDP--第一太平戴维斯

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月16日 - 全球房地产服务商--第一太平戴维斯上海副董事长，住宅销售部主管朱兆荣近日表示，如果政策方向没有改变，上海的住宅市场今年已进入了上升通道。未来五年，上海住宅的价格还将大幅上升，核心区域高端住宅的房价增速将继续跑赢国内生产总值（GDP）。
他指出，今年内中国五次降息、四次降准，限贷政策取消，首套房的贷款利率降低，提升了购房者对楼市未来走向的预期，逐步释放了多年来限购限贷下积压的购房需求。而股市动荡和人民币贬值预期，使住宅再度成为最佳保值工具。另外，居民对生活品质要求的提升，带来改善性住房置换潮。这些因素都刺激今年上海楼市的活跃，成交量创下历史新高。
他表示，“尽管很多人认为上海住宅价格已经过高，亦有泡沫出现，但我却认为，上海住宅市场上升的空间还很大。”
据中国指数研究院发布数据，上海主城区二手住宅销售价格指数10月同比上涨15.06%。
他认为，亚洲区域内，往日生机勃勃的香港、新加坡、东京，这些城市的经济增长减缓，房价过高，显然进入的瓶颈阶段，但上海仍然充满活力与潜力。在全球金融市场影响力方面，上海已经可以与香港、伦敦、纽约比肩。作为一个金融城市，核心区域的土地和楼价不断升值是无可非议的，这也是一个城市经济健康发展的标志。
他还指出，核心区域的地价、楼价与金融城市的国际地位息息相关，那作为住宅市场的重要组成部分，刚需房和民生息息相关。他建议，上海应增加经济适用房的供应，提升外环周边区域的配套设施和交通设施，更好地满足大量居民的刚性住房需求。
他说，作为金融城市，住宅市场的两极分化不可避免。豪宅的价格将继续大幅上扬；而刚需房将随着上海住宅单价的不断上升，房型面积逐渐缩小，紧凑型的刚需房，是未来发展的必然趋势。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。