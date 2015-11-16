上海核心区域房价未来五年增速跑赢GDP--第一太平戴维斯

路透上海11月16日 - 全球房地产服务商--第一太平戴维斯上海副董事长，住宅销售部主管朱兆荣近日表示，如果政策方向没有改变，上海的住宅市场今年已进入了上升通道。未来五年，上海住宅的价格还将大幅上升，核心区域高端住宅的房价增速将继续跑赢国内生产总值（GDP）。

他指出，今年内中国五次降息、四次降准，限贷政策取消，首套房的贷款利率降低，提升了购房者对楼市未来走向的预期，逐步释放了多年来限购限贷下积压的购房需求。而股市动荡和人民币贬值预期，使住宅再度成为最佳保值工具。另外，居民对生活品质要求的提升，带来改善性住房置换潮。这些因素都刺激今年上海楼市的活跃，成交量创下历史新高。

他表示，“尽管很多人认为上海住宅价格已经过高，亦有泡沫出现，但我却认为，上海住宅市场上升的空间还很大。”

据中国指数研究院发布数据，上海主城区二手住宅销售价格指数10月同比上涨15.06%。

他认为，亚洲区域内，往日生机勃勃的香港、新加坡、东京，这些城市的经济增长减缓，房价过高，显然进入的瓶颈阶段，但上海仍然充满活力与潜力。在全球金融市场影响力方面，上海已经可以与香港、伦敦、纽约比肩。作为一个金融城市，核心区域的土地和楼价不断升值是无可非议的，这也是一个城市经济健康发展的标志。

他还指出，核心区域的地价、楼价与金融城市的国际地位息息相关，那作为住宅市场的重要组成部分，刚需房和民生息息相关。他建议，上海应增加经济适用房的供应，提升外环周边区域的配套设施和交通设施，更好地满足大量居民的刚性住房需求。

他说，作为金融城市，住宅市场的两极分化不可避免。豪宅的价格将继续大幅上扬；而刚需房将随着上海住宅单价的不断上升，房型面积逐渐缩小，紧凑型的刚需房，是未来发展的必然趋势。（完）