上海继北京之后放松对豪宅的限价令

路透香港7月9日 - 房地产中介和开发商称，上海市成为自上月以来第二个允许豪宅入市的城市，暗示中国一些城市正在放松打压房地产市场过热的政策。

媒体周一报导称，6月北京向七个单价超过4万元的项目发放了预售许可证，去年11月北京曾规定单价高于4万元的楼盘不批预售许可证，限价令使得开发商竞标昂贵土地的意愿减退。

搜房网的消息显示，深圳华侨城(000069.SZ)在上海开发的一个项目近期获得了预售许可证，该项目售价每平方米接近30万元，开创了上海房价的记录新高。

“过去几个月里，我们看到了定价高于10万元的新项目。这暗示政府不像以前那么严格地执行限价令了。政府知道豪宅有需求。”房地产中介莱坊国际高级主管Thomas Lam称。

开发商们也表示，更加容易拿到预售许可证。

“我们被允许提价……没有正式文件，但口头上有通知。我们都知道政策放松了。”一名拒绝透露姓名的开发商说道。

他表示，公司提高了一些项目的价格，从而追平上涨后的市场价格。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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