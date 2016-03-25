上海提高二套房首付比例并从严执行限购 缓解供求紧张（更新版）

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路透上海3月25日 - 在上海房价经历近一年快速上涨后，上海市政府周五宣布一系列措施促进房市平稳发展，包括提高二套房首付比例并从严执行住房限购政策。此举意在缓解本地房地产市场供求紧张局面，给过快上涨的上海房价“踩刹车”。

自周五开始执行的上海房市新政，具体包括二套普通房首付不低于五成，二套非普通首付不低于七成，购房人须承诺首付款为自有资金；非本市户籍居民家庭购房缴纳个人所得税或社保年限由两年提高至五年；购房人的限购审核将前置至交易备案环节。

“去年下半年以来，特别是进入2016年，本市房地产市场出现了非理性过热的情绪，房价形成了加速上涨的趋势，同时也有投资投机性需求回潮、部分企业及从业人员违规操作等一些新情况、新问题。”上海市住房城乡建设管理委主任顾金山指出。

他介绍说，本次新政策，将更加注重支持首套和改善性居住需求；坚持以市民为主，更加注重满足本市户籍人口和稳定就业的非本市户籍居民家庭、保障科创中心建设引进人才的居住需求；坚持以普通商品住房为主，更加注重中低价位、中小套型的居住需求。

二套房房贷政策调整是本次上海房市新政的重心。相对此前的房贷政策，上海最新的房贷政策有明显收紧，被不少人誉为史上最严的房贷政策。

“关于二套房的认定，与首套房贷款是否结清没有关系。”中国人民银行上海总部调查统计研究部主任王振营指出，上海房市需要控制需求过早释放，缓解供求紧张局面。

去年3月底，央行联合住建部、银监会曾下发通知，对拥有一套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭购买普通二套房，最低首付款比例调整为不低于40%。使用住房公积金贷款购买首套普通自住房，最低首付20%；拥有一套住房并已结清贷款的家庭，再次申请住房公积金购房，最低首付30%。

除从严执行住房限购政策和从紧实行差别化住房信贷政策外，上海市政府并明确，严禁房地产开发企业、房产中介机构从事首付贷、过桥贷以及自我融资、自我担保、设立资金池等场外配资金融业务，对各类非正规金融机构为房产交易提供各种形式金融业务行为开展专项整治。

自去年中以来，中国多次降息以及放宽房地产市场调控政策，令国内房市逐步升温，京沪深等一线城市成为领头羊。中国指数研究院2月数据显示，上海新建住宅价格指数同比和环比分别涨15%和0.2%，而二手住宅价格指数2月涨幅分别达到23%和1.82%。

非本地户籍居民家庭购房缴纳个人所得税或社保年限提高至五年，上海是国内继北京之后第二个执行该措施的城市。顾金山介绍称，将进一步加强公共租赁住房和共有产权保障住房的供应管理。特别是多渠道筹措人才公寓住房,鼓励符合条件的企业单位自建人才公寓（单位租赁房），向职工出租。开展新一批次共有产权保障住房申请受理。

“对于青年职工、引进人才、新上海人，上海将建立起多层次、全覆盖的住房体系。”他说，上海将出台多条举措解决非沪籍居民过渡性住房问题，例如允许居住满两年且缴税或缴社保满两年的非沪籍人口申请公共租赁住房等。

顾金山还指出，除了抑制需求外，上海将加大供应，包括增加土地供应；加强商品房预销售管理，以防止捂盘惜售。他透露，今年上海的商品房土地供应将比去年增加169公顷，十三五（2016－2020年）的房地产土地供应总量将超过前五年。

上海市委书记韩正本月稍早在北京参加全国人大会议时表示，上海楼市出现非理性过热市场情绪，抬高了房价，对此高度关注，政府必须加强调控。上海稍早已出台新政优化土地和住房供应结构，明确要求进一步加大商品住房用地中小套住房供应比例，中心城区不低于70%，郊区不低于60%。（完）