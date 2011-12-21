上海将继续加大楼市调控 执行限购

路透北京12月21日电---近期中国部分城市住宅价格已出现环比下滑,不过,上海市政府宣布,将继续加大房地产市场调控力度,执行住房限购政策;同时,明年还将加大保障性住房建设和筹措力度.

上海市政府新闻办公室於昨日通过官方微博发布了这一消息.而上海市市长韩正亦表示,明年上海市还将进一步降低保障性住房的准入门槛,使一批年轻白领也能纳入保障.

"上海将继续严格贯彻执行国家有关调控政策,继续加大房地产市场调控力度,继续执行住房限购政策,进一步巩固调控成果,促进房地产市场健康发展",他指出.

同日,青岛市亦明确青岛市区限购在12月31日期满後继续执行.这是继海口、广州、深圳等地後,又一批城市宣布将继续执行限购政策.

中国今年来加大对投机炒房的抑制,包括调高二套房首付、全面铺开"限购"、扩大营业税徵收范围,同时上海、重庆率先启动房产税试点等.

戴德梁行投资部数据显示,今年上海房地产投资市场总成交金额达350亿元人民币,同比成长50%,其中住宅的投资额占比明显下降,由去年的31%下降至4%,而商铺、写字楼比重明显上升.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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