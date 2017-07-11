上海推动租售并举有助稳定市场 开发商面临挑战--高力国际

路透上海7月11日 - 上海近期推出“只租不售”的住宅用地及最新公布的上海房地产十三五规划，租售并举的政策意图明朗化。国际物业顾问--高力国际中国高层周二表示，上海近期的房地产新政将有助于稳定本地房市，但这对习惯于散售的国内住宅开发商而言，将是相当大的挑战。

高力国际华东区高级董事总经理翁琳在出席一新闻会时指出，目前上海住宅的投资回报率不足2%，远不如贷款利率，物业所有人的获利只能依赖房价上涨。如果未来一些开发商计划开发租赁物业，需改变现有经营模式，创造更多高附加值服务。

“开发商对住宅一般只是散售...转为租赁物业后，这对开发商的经营能力、产品定位将有相当大的挑战。”她说，未来租赁物业拥有人可以尝试使用Reits（房地产信托投资基金）等渠道来盘活资产。

上周二上海规划和国土资源管理局在其官网通知，计划挂牌出让浦东和嘉定的两幅土地用途为租赁住房的建设用地，所建物业全部用于出租，70年土地出让期内不得出售物业。这种纯租赁用地的挂牌，在上海甚至全国都属首次。

而上海房地产十三五规划指出，计划到2020年，基本形成多主体参与、差异化供应、规范化管理的住房租赁市场体系，并明确了租赁住房的新增供应规模，预计新增供应租赁住房约70万套，还将通过政策引导扶持住房租赁企业扩大规模。

高力国际周二发布专题报告称，在上海建设具有全球影响力的科技创新中心、实现科技进步和技术创新的进程中，商务园区将发挥越来越关键的作用。近年来信息技术企业和制造业企业成为商务园区的主要租赁者。

报告预计，未来五年内上海的商务园区将新增供应250万平米，其中半数位于张江和漕河泾。预计未来需求继续保持强劲，科技及金融企业对商务园区的办公需求仍将较为旺盛。（完）